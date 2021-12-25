Смирнов: Коляда к главным стартам потерял уверенность в себе

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов оценил выступление Михаила Коляды на чемпионате России.

«Ощущение, что Коляда к главным стартам потерял уверенность в себе, которую показывал в начале сезона», — цитирует Смирнова РИА Новости.

Он предположил, что спадв выступлениях фигуриста связан с давлением отбора на Олимпиаду. По мнению Смирнова, ошибки во время прокатов портят впечатление.

Напомним, что Коляда занял второе место на чемпионате России, уступив золото Марку Кондратюку. Третий — Андрей Мозалёв.

Ранее Гурейро поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России.