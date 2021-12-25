Гурейро поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России
- РИА Новости
«Всем спасибо за сумасшедшую поддержку!» — написал фигурист в Instagram.
Напомним, что Тиффани Загорски с трудом откатала произвольный танец. После проката её на руках унесли в подтрибунное помещение. Фигуристка переболела менингитом.
По сумме баллов пара получила от судей 179,50 балла, заняв итоговое восьмое место на чемпионате России. Победу праздновали Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее мама Загорски заявила о Дэвис, что никогда хорошо не складываются дела у тех, кого тащат.