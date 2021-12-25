Мама Загорски — о Дэвис: никогда хорошо не складываются дела у тех, кого тащат

Мама фигуристки Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, отреагировала на запись американского журналиста Джеки Вонга по поводу оценок Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Исторически никогда хорошо не складывались дела у спортсменов, которых искусственно толкали вверх в рейтинге», — написала Элисон в комментариях в Twitter.

Напомним, что Тиффани с трудом завершила произвольный танец. После проката её унесли в подтрибунное помещение.

Чемпионат России выиграли Александра Степанова и Иван Букин, вторые — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Виктория Синицына и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнёра.

Ранее Бестемьянова заявила, что Валиева каталась божественно в короткой программе.