Мама Загорски — о Дэвис: никогда хорошо не складываются дела у тех, кого тащат
«Исторически никогда хорошо не складывались дела у спортсменов, которых искусственно толкали вверх в рейтинге», — написала Элисон в комментариях в Twitter.
Напомним, что Тиффани с трудом завершила произвольный танец. После проката её унесли в подтрибунное помещение.
Чемпионат России выиграли Александра Степанова и Иван Букин, вторые — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Виктория Синицына и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы партнёра.
Ранее Бестемьянова заявила, что Валиева каталась божественно в короткой программе.