Бестемьянова заявила, что Валиева каталась божественно в короткой программе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Абсолютно божественно каталась Камила Валиева, нет слов, чтобы выразить, до чего талантливая фигуристка — просто радость наблюдать», — цитирует Бестемьянову «Газета.ru».

Во время проката 15-летняя спортсменка сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Ученица Этери Тутберидзеь набрала 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд, и выиграла короткую программу.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Валиева поделилась мнением о возможном включении четверных прыжков в короткую программу в женских одиночных соревнованиях.