Валиева: я только за, если в короткой программе разрешат четверные прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о возможном включении четверных прыжков в короткую программу в женских одиночных соревнованиях.

«Мы подстраиваемся под правила. Если четверные в короткой программе разрешат, я только за. Если нет — значит, нет», — цитирует Валиеву ТАСС.

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав 90,38 балла и превзойдя свой же мировой рекорд.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова восхитилась прокатом Валиевой в короткой программе.