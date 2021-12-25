Валиева: я только за, если в короткой программе разрешат четверные прыжки

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о возможном включении четверных прыжков в короткую программу в женских одиночных соревнованиях.
Валиева: я только за, если в короткой программе разрешат четверные прыжки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы подстраиваемся под правила. Если четверные в короткой программе разрешат, я только за. Если нет — значит, нет», — цитирует Валиеву ТАСС.

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав 90,38 балла и превзойдя свой же мировой рекорд.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова восхитилась прокатом Валиевой в короткой программе.

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