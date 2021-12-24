Леонова восхитилась прокатом Валиевой в короткой программе

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась мнением о выступлении фигуристок в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Леонова восхитилась прокатом Валиевой в короткой программе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я рассчитывала на чистый прокат некоторых девчонок, но надеюсь, что завтра они соберутся. Но Камила, как всегда, вне конкуренции! Удивил ли результат Муравьёвой? В какой-то степени — да. Она дебютантка, но, учитывая её набор в короткой программе и чистые элементы, нет ничего удивительного», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Она также выразила уверенность, что Анна Щербакова лучше выступит в произвольной программе, а также многое будет зависеть от того, кто сколько сделает четверных прыжков.

Валиева выиграла короткую программе, набрав 90,38 балла и превзойдя свой же мировой рекорд. Второй стала Щербакова, а третьей — Муравьёва.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Валиева заявила, что не будет читать комплименты после победы в короткой программе.

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