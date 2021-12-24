Валиева о победе в короткой программе: комплименты пока читать не буду

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своей победе в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Очень рада, что так спокойно откатала короткую программу. Уже к концу подустала, спать так хочу. Именно сейчас весь мандраж спал, и я спокойно отношусь к этому старту. Сейчас пойду чуть-чуть погулять, прогуляюсь перед сном. Комплименты пока читать не буду», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Фигуристка также рассказала, что на соревнованиях присутствовала её мама и поддерживала её с трибуны.

Во время проката 15-летняя спортсменка сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Ученица Этери Тутберидзеь набрала 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд, и выиграла короткую программу.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее появилось видео короткой программы Валиевой на чемпионате России.