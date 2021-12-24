Появилось видео короткой программы Валиевой на чемпионате России
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
Во время проката 15-летняя спортсменка сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Ученица Этери Тутберидзеь набрала 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд, и выиграла короткую программу.
Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Ранее Тарасова призналась, что ей сложно реагировать на рекорды Валиевой.