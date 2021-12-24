Появилось видео короткой программы Валиевой на чемпионате России

Опубликовано видео победной короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Во время проката 15-летняя спортсменка сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Ученица Этери Тутберидзеь набрала 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд, и выиграла короткую программу.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Тарасова призналась, что ей сложно реагировать на рекорды Валиевой.