Тарасова призналась, что ей сложно реагировать на рекорды Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я получила удовольствие от сегодняшних программ. На рекорды Валиевой сложно реагировать, она волшебная фигуристка», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также считает, что не стоит раньше времени списывать со счетов Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, так как соревнования завершаются только после произвольной программы.

«Второе место Муравьёвой сенсацией для меня не стало, нормально», — добавила специалист.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. 15-летняя спортсменка получила от судей 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд.