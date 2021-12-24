Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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РИА Новости

15-летняя спортсменка получила от судей 90,38 балла, превзойдя свой же мировой рекорд. Она сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Второе место заняла Софья Муравьёва (81,87), а тройку лучших замкнула трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46). Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — 18:00 мск. Ранее сообщалось, что Щербакова осталась довольная своим выступлением в короткой программе на ЧР.