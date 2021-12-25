«Смогли собраться в нужный момент»: Бойкова и Козловский о выступлении на ЧР, сложности своих программ и пике формы

Чемпионат России в Санкт-Петербурге стал настоящей проверкой на прочность для спортивных пар, поскольку на турнире выступили сильнейшие дуэты мирового рейтинга. Такое мнение в эксклюзивном интервью RT высказали серебряные призёры соревнований Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По словам фигуристов, их не смущает отставание по сложности от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, потому что на Олимпийских играх побеждают те, кто выступает стабильнее.

Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский весь год показывают впечатляющие результаты, каждый раз попадая на пьедестал почёта на международных турнирах. На этапах Гран-при они стали третьими в Лас-Вегасе (205,53) и одержали победу во французском Гренобле (216,96). На счету дуэта четвёртый результат сезона в мире. Лучшие баллы только у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (228,49), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (227,28), а также у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,55).

На одном льду российские фигуристы впервые в этом сезоне встретились на чемпионате России в Санкт-Петербурге. На нём Бойкова и Козловский показали, что умеют справляться с нервами и демонстрировать чистый прокат в самой сложной ситуации. Вместе с победителями турнира Мишиной и Галлямовым они получили от судей баллы выше мирового рекорда (234,84) и завоевали место в сборной на Олимпиаду в Пекине. При этом спортсмены признались, что нынешние соревнования стали одними из самых сложных в их профессиональной карьере.

— По базовой стоимости ваш прыжковый каскад в произвольной программе сильно уступает тому, который есть в арсенале победителей чемпионата России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (6,80 против 9,10. — RT). Давит ли это и чем можно компенсировать отставание?

Дмитрий Козловский: Если честно, этот момент совсем не напрягает. Нужно побеждать в первую очередь за счёт стабильности. Олимпийские игры — особенный турнир. Посмотрите на последние соревнования спортивных пар в Пхёнчхане. Кто после короткой программы мог сказать, что Алёна Савченко станет олимпийской чемпионкой? Самый очевидный показатель — коэффициент у букмекеров. Не знаю, какие цифры были у неё, но думаю, что крайне высокие. При этом Савченко с Брюно Массо победили, имея простой набор элементов. Однако они чисто всё исполнили. На Олимпиаде все начинают переживать, выходя на лёд. Выдерживает тот, у кого действительно крепкие нервы.

Александра Бойкова: И тот, кто уверен в элементах, которые исполняет.

Козловский: Я могу сказать, что сегодня мы прошли жесточайший естественный отбор и проверку на прочность. Когда на лёд подряд выходят три сильнейшие пары страны, которые входят в топ-4 мирового рейтинга, то есть это последняя разминка, выступать крайне непросто.

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— Есть элементы, которые вы делаете на тренировках, но держите про запас для усиления программы?

Козловский: Мы много над чем работаем.

Бойкова: Например, каскад три — три. Раньше мы прыгали параллельный тройной риттбергер. Сейчас пока держим в уме, потому что вставлять его в нынешнюю программу будет неразумно, а на следующий сезон можно попробовать. Почему бы и нет.

— Александра, удаётся дополнительно работать над балетной частью для постановки «Лебединого озера»?

Бойкова: Сейчас времени на это уже нет. Работаю просто с хореографами, которые занимаются с фигуристами. Но всё, что узнала от профессионалов, держу в уме. И про лопатки, и про длину рук.

— Ваши болельщики очень переживают, что до Игр много времени, а вы уже в такой хорошей форме. Вы правда на пике?

Козловский: Нет, это был не пик формы. Просто благодаря уже имеющемуся опыту смогли собраться в нужный момент. У нас есть внутренние сложности, связанные именно с физическим состоянием. Как раз подводимся так, чтобы пик формы пришёлся на февраль. Но сегодня мы показали, что можем бороться в сложной психологической обстановке и способны собраться, когда это необходимо.

— В вашей жизни был хотя бы один такой сложный старт?

Козловский: Наверное, этот турнир был одним из самых тяжёлых.