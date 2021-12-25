Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России среди спортивных пар

Дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар.

За свой прокат победители набрали 160,00 и 243,74 в сумме.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые получили от судей 157,03 за прокат и 239,87 балла в сумме.

Бронзовыми призёрами первенства страны стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их оценка — 149,52 за прокат, 228,20 в сумме.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее арбитр заявил, что оценка Муравьёвой могла быть пересмотрена и без простеста.