Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России среди спортивных пар
- Legion-Media
За свой прокат победители набрали 160,00 и 243,74 в сумме.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые получили от судей 157,03 за прокат и 239,87 балла в сумме.
Бронзовыми призёрами первенства страны стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их оценка — 149,52 за прокат, 228,20 в сумме.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее арбитр заявил, что оценка Муравьёвой могла быть пересмотрена и без простеста.