Арбитр заявил, что оценка Муравьёвой могла быть пересмотрена и без простеста

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Арбитр Александр Лакерник прокомментировал несогласие супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской со снятием балла у Софьи Муравьёвой за короткую программу на чемпионате России.
Арбитр заявил, что оценка Муравьёвой могла быть пересмотрена и без простеста
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Дело в том, что там имела место ошибка ввода. Она может быть исправлена и без всякого протеста. Потому не имеет принципиального значения, кто его подал и когда. Во-первых, всё было сделано вовремя. А во-вторых, это не играет никакой роли, поскольку ошибки ввода могут исправляться когда угодно без всякого протеста. Потому оспорить этот балл Рудковская не смогла бы», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

Из-за задержки старта у Муравьёвой отобрали один балл, из-за чего она опустилась ниже фигуристки Этери Тутберидзе Анны Щербаковой в турнирной таблице.

После дедакшена Софьи Муравьёвой (80,87 баллов) второе место по итогам короткой программы перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).

Ранее Железняков подтвердил, что протест на оценку Муравьёвой подал Аксёнов.

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