Железняков подтвердил, что протест на оценку Муравьёвой подал Аксёнов

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Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу изменения оценки Софьи Муравьёвой после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, а также претензии Яны Рудковской, супруги тренера Евгения Плющенко.
Железняков подтвердил, что протест на оценку Муравьёвой подал Аксёнов
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Из-за задержки старта у Муравьёвой отобрали один балл, из-за чего она в турнирной таблице опустилась ниже подопечной Тутберидзе Анны Щербаковой.

«Главный специалист в мире фигурного катания — Яна Рудковская. Смешно это всё наблюдать. Есть технические правила и определенный регламент: ошибка была допущена, зафиксирована. Судьи и ФФККР понимали, что будет скандал, если бы не было доказательств, что эта ошибка была допущена. Они понимают степень ответственности всей ситуации и понимают, как должно быть по правилам. Да, Эдуард Аксёнов подал протест. Правильно, что он это сделал. Правила есть правила, почему мы должны от них отходить?» — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Эдуард Аксёнов является заместителем начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70», в котором работает группа Тутберидзе.

После дедакшена Софьи Муравьёвой (80,87 баллов) второе место по итогам короткой программы перешло к Анне Щербаковой (81,86). Лидирует Камила Валиева (90,38).

Произвольная программа женщин начнётся 25 декабря в 18:00 мск.

Ранее в ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой.

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