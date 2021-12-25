В ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой
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- РИА Новости
«Правила нарушены не были. Снижение за поздний выход на старт было проставлено рефери в компьютер сразу же, но не отобразилось в системе», — сказал источник «Матч ТВ».
В сообщении также говорится о протесте «Хрустального».
«Протесты не могут касаться самих оценок — только в этом случае они недействительны», — добавил источник.
По информации, юридически всё было сделано правильно, правила не нарушены.
Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).
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