В ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали ситуацию со снижением баллов Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
В ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Правила нарушены не были. Снижение за поздний выход на старт было проставлено рефери в компьютер сразу же, но не отобразилось в системе», — сказал источник «Матч ТВ».

В сообщении также говорится о протесте «Хрустального». 

«Протесты не могут касаться самих оценок — только в этом случае они недействительны», — добавил источник.

По информации, юридически всё было сделано правильно, правила не нарушены.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее Рудковская заявила, что раньше уважала Тарасову за правду.

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