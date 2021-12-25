Рудковская: раньше уважала Тарасову за правду

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила Татьяне Тарасовой на высказывание о ней.

«Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает!» — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Продюсер предположила, что, возможно, у Тарасовой уже нет сил отстаивать правду в спорте. Она отметила, что у неё нет обид на тренера, и пожелала ей здоровья.

Напомним, что Тарасова отказалась обсуждать фигурное катание с Рудковской после слов той об оценках Софьи Муравьёвой.

Ранее спортивный врач заявил, что Косторная могла выступать с переломом кисти.