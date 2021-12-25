Триумф петербургской школы: Мишина и Галлямов опередили Бойкову и Козловского и выиграли ЧР в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Второе место также заняли воспитанники Тамары Москвиной — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обе пары исполнили произвольные программы на высочайшем уровне и поочерёдно превзошли официальные мировые рекорды. Бронза досталась Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые не смогли подняться выше из-за сорванного каскада.

Первая половина состязаний пар на чемпионате России по фигурному катанию практически оправдала все ожидания. В промежуточную тройку после короткой программы вышли все те, кто этого заслуживал не только в текущем сезоне, но и как минимум в предыдущем — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Парное катание оказалось в стороне от всевозможных сенсаций, интриг и неожиданных поворотов, которыми были полны соревнования во всех других дисциплинах. Пожалуй, единственным отклонением от привычного порядка вещей стало то, что четвёртое место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Но у молодой пары из Перми было на это право, ведь она дважды становилась призёром этапов Гран-при и едва не пробилась в финал.

Из сильнейшей разминки в произвольной программе они выдавили гораздо более опытных Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина. Те отстали после первого дня меньше чем на балл и не теряли надежды стать хотя бы основной запасной парой, если уж попасть в сборную им не позволят ученики Тамары Москвиной и Этери Тутберидзе. В этом им должна была помочь экспрессивная постановка «Чёрный лебедь», заметно отличающаяся от композиций прочих пар.

Прокат для Павлюченко и Ходыкина начался не слишком удачно — в прыжках хватало ошибок у обоих партнёров. Но все остальные элементы были исполнены на высочайшем уровне, особенно поддержки и сложнейшие выбросы, за которые судьи иногда ставили пятёрки. Итоговые 144,78 балла за программу говорили о том, что паре всё-таки удалось сохранить лицо за счёт такой достойной оценки, но заново включиться в погоню за медали они уже не смогли.

Когда на лёд вышли Артемьева и Назарычев, уместно было вспомнить, почему же они так и не пробились в отменённый финал Гран-при, имея серебро и бронзу на отдельных этапах. Паре помешало то, что набирать большие баллы она пока не научилась. Когда определялась шестёрка участников, то оказалось, что пермские фигуристы по технической составляющей программ они заметно отстают от ведущих дуэтов. У Артемьевой и Назарычева есть интересный каскад двойной аксель — ойлер — тройной сальхов, который они с удовольствием показали в Санкт-Петербурге, но больше блеснуть им было нечем. Падение партнёрши на тройном тулупе только подтвердило: будущее у пары есть, но не в этом олимпийском цикле.

Дальше перестановок по итогам короткой программы уже не было. Тарасова и Морозов со своим огромным потенциалом могли бы в теории побороться за место выше третьего, но реализовать его снова не получилось. Весь сезон пара пыталась освоить каскад из трёх тулупов, который однажды получился в самом начале, однако чуть ли не каждый последующий раз он приносил меньше баллов, чем даже хореографическая дорожка. К сорванной комбинации прибавилась ещё и шероховатость на выбросе риттбергер, которой совсем не должно было быть.

Судьи хорошо приняли всё остальное, чем была богата программа Тарасовой и Морозова, — за все прочие элементы они ни разу не получили оценки ниже тройки. Это даже позволило им набрать в сумме почти такие же баллы, которые принесли им победу на чемпионате России в прошлом году, — 228,20. Только теперь ученикам Тутберидзе нельзя было с ними рассчитывать на новый титул.

Бойкова и Козловский вышли на лёд следующими и показали такой же по сложности прокат, что и предыдущая пара. Только он был идеально чистым, с доведёнными до конца прыжками и выбросами, динамичными поддержками и качественной подкруткой. Ученикам Москвиной удалось не просто исполнить всю программу от начала до конца, но и произвести тот редкий ошеломляющий эффект, на который в парном катании способны единицы.

Естественным следствием его являются щедрые компоненты, которые у чемпионов Европы никогда не были аргументом в споре с Тарасовой и Морозовым. Бойкова и Козловский набрали за произвольную программу 157,03 балла, а в сумме получили 239,87 балла — к своему официальному рекорду мира за короткий прокат пара прибавила ещё два неофициальных.

Продержались они, впрочем, недолго. Выступление Мишиной и Галлямова под самые известные мелодии Георгия Свиридова было таким же завораживающим. Оно не позволяло отвлекаться на всякие погрешности, которых попросту не было в этом прокате. Зато в нём были более сложный каскад из тройных сальховов и два выброса, за которые пара получила лучшие за всю карьеру оценки.

В тот момент казалось невероятным, что годом ранее ученики Москвиной были лишь четвёртыми, а их олимпийские перспективы не были достаточно чёткими. С тех пор Мишина и Галлямов не проиграли ни одного турнира. В родном Санкт-Петербурге их победная серия продолжилась, а итоговой результат подтвердил их звание лучшей пары мира — 243,74 балла являются совершенно недостижимым результатом.