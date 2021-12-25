Трусова заявила пять четверных в произвольной программе на ЧР
- Legion-Media
Александра Трусова заявила на произвольную программу пять четверных прыжков. Её контент — это четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп, каскад четверной лутц — тройной сальхов через ойлер.
Камила Валиева будет исполнять четверной сальхов, тройной аксель, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер.
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заявила лишь один четверной флип. У 25-летней Елизаветы Туктамышевой — тройной аксель плюс двойной тулуп и триксель.
Софья Муравьёва заявила только один четверной прыжок — сальхов.
После короткой программы лидирует Валиева, на втором месте идет Щербакова, на третьем — Муравьёва. Трусова располагается на пятой строчке, Туктамышева — седьмая.
Ранее в ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой.