Трусова заявила пять четверных в произвольной программе на ЧР

Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Александра Трусова заявила на произвольную программу пять четверных прыжков. Её контент — это четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп, каскад четверной лутц — тройной сальхов через ойлер.

Камила Валиева будет исполнять четверной сальхов, тройной аксель, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова заявила лишь один четверной флип. У 25-летней Елизаветы Туктамышевой — тройной аксель плюс двойной тулуп и триксель.

Софья Муравьёва заявила только один четверной прыжок — сальхов.

После короткой программы лидирует Валиева, на втором месте идет Щербакова, на третьем — Муравьёва. Трусова располагается на пятой строчке, Туктамышева — седьмая.

Ранее в ФФККР объяснили ситуацию со снижением баллов Муравьёвой.