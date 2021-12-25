Козловский не считает, что они с Бойковой находятся на пике формы
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«Это был не пик формы. Просто благодаря уже имеющемуся опыту смогли собраться в нужный момент. У нас есть внутренние сложности, связанные именно с физическим состоянием. Как раз подводим так, чтобы пик формы пришёлся на февраль. Но сегодня мы показали, что можем бороться в сложной психологической обстановке и способны собраться, когда это необходимо», — сказал Козловский RT.
Бойкова и Козловский завоевали серебряные медали соревнований. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России. Бронзовые награды достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
Ранее Козловский заявил, что все призёры ЧР в парном катании достойны представлять Россию на Олимпиаде.