Козловский не считает, что они с Бойковой находятся на пике формы

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, не считает, что на чемпионате России их дуэт показал максимум своих возможностей.

«Это был не пик формы. Просто благодаря уже имеющемуся опыту смогли собраться в нужный момент. У нас есть внутренние сложности, связанные именно с физическим состоянием. Как раз подводим так, чтобы пик формы пришёлся на февраль. Но сегодня мы показали, что можем бороться в сложной психологической обстановке и способны собраться, когда это необходимо», — сказал Козловский RT.

Бойкова и Козловский завоевали серебряные медали соревнований. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России. Бронзовые награды достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

Ранее Козловский заявил, что все призёры ЧР в парном катании достойны представлять Россию на Олимпиаде.