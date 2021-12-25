Козловский рассказал, за счёт чего его дуэт с Бойковой может победить на ОИ в Пекине

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, ответил, за счёт чего на Олимпиаде в Пекине его дуэт может отыграть отставание в оценках от победителей чемпионата России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

По базовой стоимости прыжкового каскада Бойкова и Козловский значительно уступают Мишиной и Галлямову (6,80 против 9,10). При этом по сумме двух прокатов на чемпионате России они уступили победителям менее четырёх баллов (239,87 против 243,74).

«Олимпийские игры — это особенный турнир. Посмотрите на последние соревнования спортивных пар в Пхёнчхане. Кто после короткой программы мог сказать, что Алёна Савченко станет олимпийской чемпионкой? Самый очевидный показатель — коэффициент у букмекеров. Не знаю, какие цифры были у неё, но думаю, что крайне высокие. При этом Савченко с Брюно Массо победили, имея простой набор элементов, но чисто всё исполнив. На Олимпиаде все начинают переживать, выходя на лёд. Выдерживает тот, у кого действительно крепкие нервы», — сказал Козловский RT.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Тарасова назвала сенсационным катание Мишиной и Галлямова на чемпионате России.