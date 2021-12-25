Опубликовано видео чемпионской произвольной программы Валиевой на ЧР по фигурному катанию

В сети появилось видео чемпионской произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что Валиева фантастически откаталась на чемпионате России.