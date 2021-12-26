Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристка Мария Талалайкина будет представлять на турнирах сборную Италии.

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — цитирует Когана РИА Новости.

19-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль финала Кубка России 2020 года.

Напомним, что с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого был сформирован состав национальной команды на международные турниры.

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