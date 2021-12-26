Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию

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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристка Мария Талалайкина будет представлять на турнирах сборную Италии.
Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — цитирует Когана РИА Новости.

19-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль финала Кубка России 2020 года.

Напомним, что с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого был сформирован состав национальной команды на международные турниры.

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