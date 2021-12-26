Российская фигуристка Талалайкина будет выступать за Италию
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- РИА Новости
«В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года», — цитирует Когана РИА Новости.
19-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль финала Кубка России 2020 года.
Напомним, что с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого был сформирован состав национальной команды на международные турниры.
Ранее Уткин заявил, что с Туктамышевой поступили уродски.