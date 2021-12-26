Тихонов назвал большой честью приглашение от Тутберидзе поработать с Тарасовой и Морозовым

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Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов сообщил о том, что известный российский тренер Этери Тутберидзе пригласила его для работы с дуэтом Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Тихонов назвал большой честью приглашение от Тутберидзе поработать с Тарасовой и Морозовым
  • Legion-Media

«Меня пригласила Этери Тутберидзе, что стало для меня полной неожиданностью. На протяжении четырёх лет пару вёл Максим Траньков, Женя с Володей уже прекрасно его знают. Летом они попросились к Тутберидзе, которая их поняла и приняла. Нынешний сезон для них — это последний шанс подняться на олимпийский пьедестал. Тутберидзе согласилась им в этом помочь. Для меня большая честь — подключиться к работе с такой опытной парой. Риски существуют. Хотя я уверен, что всё получится», — приводит слова Тихонова «РИА Спорт».

Тарасова и Морозов заняли третье место на чемпионате России  и были включены в состав сборной на первенство Европы, которое пройдёт в Таллине с 10 по 16 января 2022 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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