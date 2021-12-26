Судья чемпионата России нарушил правила, оценивая выступления Щербаковой и Трусовой

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Судья чемпионата России Алексей Двойников нарушил правила, оценивая компоненты спортсменов при выставлении баллов в женских произвольных программах фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
Судья чемпионата России нарушил правила, оценивая выступления Щербаковой и Трусовой
  • Legion-Media

Как сообщает «Чемпионат», судья выставил Щербаковой и Трусовой по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки, однако обе спортсменки упали во время своих прокатов: Щербакова — с четверного флипа, а Трусова — с четверного тулупа. 

Согласно правилам соревнований, в случае падения или другой грубой ошибки максимальная оценка за каждый из этих двух компонентов не может превышать 9,5 балла.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. В таком составе они выступят на Олимпийских играх 2022 года. 

Ранее Бестемьянова раскритиковала судейство в женском катании на чемпионате России.

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