Экс-глава ФФККР прокомментировал судейские ошибки в соревновании одиночниц на ЧР

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о нарушении со стороны судей правил оценивания в произвольных программах чемпионата России выступлений Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«То, что судья поставил 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки Трусовой и Щербаковой вместо 9,5 — это всё незначительные детали. Это мелочи, сугубо технический вопрос. Мало ли кто и что поставил. Всё равно судей на соревнованиях сидит девять человек. Я не вижу в этом ничего страшного. Это никак не повлияло на итоговый результат чемпионата России. Протоколы — это технические дела, а в сборную страны всё равно бы попали те, кто сейчас отобрался. Можно подходить к каждому судье, задавать вопросы, почему они поставили 9,75 или 9,8. Судейство — это внутренний процесс», — цитирует Писеева «Чемпионат».

Судья Алексей Двойников выставил Щербаковой и Трусовой по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки, однако обе фигуристки упали во время своих прокатов: Щербакова — с четверного флипа, а Трусова — с четверного тулупа.

Согласно правилам, в случае падения или другой грубой ошибки максимальная оценка за каждый из этих двух компонентов не может превышать 9,5 балла.

Ранее сообщалось, что судья чемпионата России нарушил правила, оценивая выступления Щербаковой и Трусовой.