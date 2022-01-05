Дина Аверина: очень обидно за Туктамышеву и Щербакову

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина поддержала российских фигуристок.
Дина Аверина: очень обидно за Туктамышеву и Щербакову
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«Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову», — цитируют Дину Аверину РИА Новости.

Она отметила, что следит за выступлениями фигуристок и желает им успехов на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что на чемпионате России победу праздновала Камила Валиева, второй стала Александра Трусова. Анна Щербакова заняла третье место, а Елизавета Туктамышева оказалась седьмой.

Ранее Ягудин тепло обратился к Тарасовой, показав фрагмент из своей знаменитой программы.

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