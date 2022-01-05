Российский тренер объяснил отличие Валиевой от остальных фигуристок

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Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, чем, по его мнению, победительница чемпионата страны Камила Валиева отличается от соперниц.
Российский тренер объяснил отличие Валиевой от остальных фигуристок
  • РИА Новости

«Всё-таки четверные прыжки добавляют зрелищности, однако целостность программ, качество катания, ощущения после проката становятся разорванными. Квады в какой-то степени всё это перекрывают. Они создают вау-эффект, однако убирают на второй план идею, образы, обыгрыш костюма. Как по мне, это разрушение. Я не знаю, как будет дальше. Валиева вот, к примеру, справляется. А остальные — нет. Это разбег, прыжок», — цитирует слова Давыдова «Матч ТВ». 

Валиева впервые в карьере победила на чемпионате России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову.

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