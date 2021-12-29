Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы своих подписчиков.
Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову
  • Instagram
  • © alexei.yagudin

В своём Instagram он назвал Камилу Валиеву космосом, Александру Трусову — крутой, а Татьяну Тарасову — гением.

Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова, исполнившая четыре четверных прыжка, заняла второе место. Третьей стала Анна Щербакова. Три фигуристки представят сборную России на чемпионате Европы и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ягудин заявил, что Ханю не исполнял четверной аксель.

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