Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопросы своих подписчиков.

В своём Instagram он назвал Камилу Валиеву космосом, Александру Трусову — крутой, а Татьяну Тарасову — гением.

Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова, исполнившая четыре четверных прыжка, заняла второе место. Третьей стала Анна Щербакова. Три фигуристки представят сборную России на чемпионате Европы и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ягудин заявил, что Ханю не исполнял четверной аксель.