Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову
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В своём Instagram он назвал Камилу Валиеву космосом, Александру Трусову — крутой, а Татьяну Тарасову — гением.
Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России с тремя мировыми рекордами. Трусова, исполнившая четыре четверных прыжка, заняла второе место. Третьей стала Анна Щербакова. Три фигуристки представят сборную России на чемпионате Европы и на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее Ягудин заявил, что Ханю не исполнял четверной аксель.