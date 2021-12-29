Ягудин считает, что Ханю не исполнял четверной аксель

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на исполнение четверного акселя двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на чемпионате Японии.

«Недокрут. Две ноги. Это была попытка исполнить четверной аксель. Прыжок не исполнен. Но тот факт, что рискнул, — круто», — написал Ягудин в своём Instagram.

Ханю стал первым фигуристом в мире, прыгнувшим четверной аксель на соревнованиях. При этом 27-летний спортсмен допустил ошибку, приземлившись на две ноги. Элемент он исполнил на чемпионате Японии, который выиграл.

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