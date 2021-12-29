Ягудин считает, что Ханю не исполнял четверной аксель
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«Недокрут. Две ноги. Это была попытка исполнить четверной аксель. Прыжок не исполнен. Но тот факт, что рискнул, — круто», — написал Ягудин в своём Instagram.
Ханю стал первым фигуристом в мире, прыгнувшим четверной аксель на соревнованиях. При этом 27-летний спортсмен допустил ошибку, приземлившись на две ноги. Элемент он исполнил на чемпионате Японии, который выиграл.
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