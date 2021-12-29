Ягудин считает, что Ханю не исполнял четверной аксель

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на исполнение четверного акселя двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на чемпионате Японии.
Ягудин считает, что Ханю не исполнял четверной аксель
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

«Недокрут. Две ноги. Это была попытка исполнить четверной аксель. Прыжок не исполнен. Но тот факт, что рискнул, — круто», — написал Ягудин в своём Instagram.

Ханю стал первым фигуристом в мире, прыгнувшим четверной аксель на соревнованиях. При этом 27-летний спортсмен допустил ошибку, приземлившись на две ноги. Элемент он исполнил на чемпионате Японии, который выиграл.

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