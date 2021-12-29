Плющенко: надо устроить контрольный прокат Туктамышевой и Щербаковой за место в сборной

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что необходимо устроить контрольный прокат между Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой за место в сборной России по фигурному катанию.
Плющенко: надо устроить контрольный прокат Туктамышевой и Щербаковой за место в сборной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я бы сделал контрольный прокат. Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме. Думаю, ещё не точная история, кто поедет третьим номером. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат», — цитирует «Матч ТВ» Плющенко.

Щербакова на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге заняла третье место. Туктамышева финишировала на седьмой позиции.

Щербакова по итогам ЧР отобралась на чемпионат Европы-2022, который пройдет с 10 января по 16 января в Таллине.

Ранее сообщалось, что канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ.

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