Плющенко: надо устроить контрольный прокат Туктамышевой и Щербаковой за место в сборной
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«Я бы сделал контрольный прокат. Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме. Думаю, ещё не точная история, кто поедет третьим номером. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат», — цитирует «Матч ТВ» Плющенко.
Щербакова на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге заняла третье место. Туктамышева финишировала на седьмой позиции.
Щербакова по итогам ЧР отобралась на чемпионат Европы-2022, который пройдет с 10 января по 16 января в Таллине.
Ранее сообщалось, что канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ.