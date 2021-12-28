Канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ в Таллин

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Бывший канадский фигурист Джереми Тен прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включить Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва в основной состав национальной команды страны на чемпионат Европы.
Канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ в Таллин
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — гласит пост Тена в его Twitter.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Мозалёв был третьим в мужском одиночном катании. Оба фигуриста на первенстве континента будут запасными. 

Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. 

Ранее Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года.

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