Канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ в Таллин
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«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — гласит пост Тена в его Twitter.
Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Мозалёв был третьим в мужском одиночном катании. Оба фигуриста на первенстве континента будут запасными.
Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января.
Ранее Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года.