Канадский фигурист назвал преступлением непопадание Туктамышевой на ЧЕ в Таллин

Бывший канадский фигурист Джереми Тен прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включить Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва в основной состав национальной команды страны на чемпионат Европы.

«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — гласит пост Тена в его Twitter.

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Мозалёв был третьим в мужском одиночном катании. Оба фигуриста на первенстве континента будут запасными.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января.

Ранее Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года.