Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года
- РИА Новости
«Считаю чемпионат России самым ярким событием уходящего года», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Победительницей чемпионата России в женском одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин золото завоевал Марк Кондратюк. В спортивных парах наивысшую ступень пьедестала заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее Тарасова выразила мнение, что Туктамышева заслуженно не попала в состав сборной России.