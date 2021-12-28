Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием 2021 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко отозвалась о завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате России.

«Считаю чемпионат России самым ярким событием уходящего года», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Победительницей чемпионата России в женском одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин золото завоевал Марк Кондратюк. В спортивных парах наивысшую ступень пьедестала заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Тарасова выразила мнение, что Туктамышева заслуженно не попала в состав сборной России.