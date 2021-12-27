Тарасова считает, что Туктамышева заслуженно не попала в состав сборной России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на непопадание Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат Европы.

«Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — цитирует Тарасову Metaratings.

Она добавила, что состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры был сформирован согласно отбору. По мнению тренера, «никого не взяли из головы».

Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Туктамышева заняла лишь седьмое место.

Ранее Туктамышева поблагодарила поклонников за поддержку на ЧР по фигурному катанию.