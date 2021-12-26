Туктамышева поблагодарила поклонников за поддержку на ЧР по фигурному катанию

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Елизавета Туктамышева оценила своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Вчерашний день — это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю!» — написала Туктамышева в своём Instagram.

25-летняя фигуристка заняла седьмое место на ЧР-2021. По сумме двух программ спортсменка набрала 224,40 балла.

Чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Софьи Муравьёвой на ЧР.

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