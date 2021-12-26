Плющенко — о выступлении Муравьёвой на ЧР-2021: ты мой герой
- Legion-Media
«Ты настоящий боец! Ты мой герой! Наша команда гордится тобой!» — написал Плющенко в своём Instagram.
15-летняя фигуристка по сумме двух программ получила от судей 230,31 балла и заняла шестое место ЧР-2021.
Чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее в ISU отреагировали на ошибку судьи при оценке выступлений Трусовой и Щербаковой.