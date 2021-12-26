В ISU отреагировали на ошибку судьи при оценке выступлений Трусовой и Щербаковой

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался об ошибке судьи Алексея Двойникова при выставлении оценок в женской произвольной программе на чемпионате России.
В ISU отреагировали на ошибку судьи при оценке выступлений Трусовой и Щербаковой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Двойников поставил по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки подопечным Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Александре Трусовой. При этом обе девушки упали с четверных прыжков. Согласно правилам, за каждый из этих двух компонентов максимальная оценка не может быть выше, чем 9,50 балла, если спортсмен допустил такую серьёзную ошибку, как падение.

«В международных правилах данное положение есть. Однако это не правило, а коммюнике ISU, некая добавка к правилам. В принципе, она может носить рекомендательный характер. Не стоит нарушать положений, но здесь Двойников действительно ошибся, но не значительно: поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить. В коммюнике ISU содержатся такие указания, но, раз арбитр не обратил на это внимание, коллегия судей, судя по всему, это учтёт. Но, честно говоря, кардинально эти 0,25 ничего не меняют: результаты соревнований изменились бы на какие-то десятые, но места не поменялись бы местами даже в  произвольной. Между девушками достаточно большие разрывы по баллам», — цитирует Лакерника «Спорт-Экспресс».

Ранее экс-глава ФФККР прокомментировал судейские ошибки в соревновании одиночниц на ЧР.

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