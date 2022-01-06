Сихарулидзе объяснил, почему Туктамышева заняла седьмое место на ЧР

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе объяснил причину невысокого места Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.
Сихарулидзе объяснил, почему Туктамышева заняла седьмое место на ЧР
  • Legion-Media

«Конкуренция в женском катании настолько сильная, что даже при одной ошибке, допущенной в короткой программе, Лиза не смогла попасть на пьедестал почёта», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Он добавил, что все фигуристы выступают в пределах правил, несмотря на возрастную разницу. По мнению Сихарулидзе, все спортсменки имеют одинаковые возможности.

Напомним, что Елизавета Туктамышева стала седьмой на чемпионате России и не вошла в основной состав российской сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Ранее тренер по фигурному катанию объяснил отличие Валиевой от остальных фигуристок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить