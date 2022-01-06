Сихарулидзе объяснил, почему Туктамышева заняла седьмое место на ЧР

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе объяснил причину невысокого места Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.

«Конкуренция в женском катании настолько сильная, что даже при одной ошибке, допущенной в короткой программе, Лиза не смогла попасть на пьедестал почёта», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Он добавил, что все фигуристы выступают в пределах правил, несмотря на возрастную разницу. По мнению Сихарулидзе, все спортсменки имеют одинаковые возможности.

Напомним, что Елизавета Туктамышева стала седьмой на чемпионате России и не вошла в основной состав российской сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Ранее тренер по фигурному катанию объяснил отличие Валиевой от остальных фигуристок.