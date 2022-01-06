Тарасова заявила, что школа ЦСКА готова помочь казахстанским фигуристам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что школа фигурного катания ЦСКА готова помочь сборной Казахстана при подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

«Денис Тен работал на нашем льду — это был его каток и его тренер. Он был наш. Мы готовы помочь казахстанским фигуристам, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призёром зимних Олимпийских игр 2014 года. 19 июля 2018 года спортсмен скончался от ножевого ранения.

На протяжении последних нескольких дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введён режим чрезвычайного положения. Жители вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

Ранее российский тренер по фигурному катанию рассказал о текущей ситуации в Казахстане.