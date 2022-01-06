Российский тренер по фигурному катанию рассказал о текущей ситуации в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному Сергей Воронов, являющийся гражданином России, прокомментировал происходящее в Алма-Ате.

«Я в Казахстане, в Алма-Ате. Слава богу, мы находимся в нормальном месте и, надеюсь, в безопасности. Вся наша группа фигуристов тоже в безопасности, всё нормально. Второй день мы не тренируемся. В России всё происходящее здесь показывают. Воочию это наблюдать не то что страшнее… Просто ужасно, когда страну охватывают подобные события. Магазины закрыты, мы на диете (шутка). В плане еды нормально всё. Никакая доставка не работает. По городу мы, конечно же, не перемещаемся. Адреналина мне и в спорте хватило, чтобы в подобной обстановке гулять по городу, это нужно совсем идиотом быть», — цитирует Воронова РИА Новости.

В настоящий момент в Казахстане объявлено чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами и столкновениями с граждан с местными правоохранительными органами.

Ранее тренер казахстанских фигуристов не исключил возможность переезда команды в Россию.