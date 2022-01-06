Тренер казахстанских фигуристов не исключил переезд команды в Россию

Тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Сергей Воронов допустил, что команда может перехеать в Россию для тренировок и подготовки к ближайшим турнирам.

«При первой же возможности нам необходимо начать тренироваться. Всё уже обговорено. Есть план А, B и C. Всё под контролем. Вполне вероятно, что приедем тренироваться и готовиться к чемпионату четырёх континентов в Россию, подобный вариант тоже обсуждается. У меня есть личная договорённость. Сложность заключается в том, что аэропорт закрыт. Мы находимся в ожидании. Чрезвычайное положение в стране. Надеемся, что за два-три дня ситуация разрешится. Пока еда есть, голодовки нет», — приводит слова Воронова РИА Новости.

В настоящий момент в Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за массовых протестов по стране.

Ранее сообщалось, что Россия готова помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде.