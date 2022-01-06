Россия готова помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде
- РИА Новости
«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует Когана ТАСС.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Напомним, что в Казахстане введён режим чрезвычайного положения в связи с масштабными протестами в стране. В результате митингов пострадали более 1 тыс. человек, также есть погибшие.
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