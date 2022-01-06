Россия готова помочь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпиаде

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил о готовности помочь фигуристам из Казахстана подготовиться к Олимпиаде в Пекине.

«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует Когана ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Напомним, что в Казахстане введён режим чрезвычайного положения в связи с масштабными протестами в стране. В результате митингов пострадали более 1 тыс. человек, также есть погибшие.

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