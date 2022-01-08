Тарасова назвала свою фаворитку на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала свою фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европы.

«У меня нет личной фаворитки, они мне все одинаково нравятся. Насколько конкурентоспособна Щербакова без тройного акселя в короткой программе? Ну она же в команде, правда?» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине. В женском одиночном катании сборную России представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее Авербух заявил, что ничто не помешает Синициной и Кацалапову выиграть чемпионат Европы.