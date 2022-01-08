Авербух: ничто не помешает Синициной и Кацалапову выиграть чемпионат Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух назвал главных фаворитов в танцах на льду на чемпионате Европы.

«Однозначно, наши ребята — безоговорочные фавориты чемпионата Европы. Ничто не может помешать Синициной и Кацалапову выиграть турнир», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Он также заявил, что ему жаль, что отсутствует главная пара — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы снялись с турнира, чтобы обезопасить себя от коронавируса перед Олимпийскими играми.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее сообщалось, что Белл выиграла чемпионат США по фигурному катанию, Чен — вторая.