Откровенное признание Медведевой, гордость Плющенко и первенец Кван: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева ответила на вопрос об отношениях с Даней Милохиным и рассказала о преследованиях фаната. Евгений Плющенко опубликовал фото телеграммы от президента России, а также поздравил сына с девятилетием. Мишель Кван впервые стала матерью, а Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от успехов сына. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Мы друзья»

Евгения Медведева окончательно разбила надежды фанатов на то, что её якобы связывают любовные отношения с блогером Даней Милохиным. Двукратная чемпионка мира дала понять, что их отношения во время шоу «Ледниковый период» были больше похожи на флирт двух молодых людей, который не перерос ни во что большее: по завершении проекта они с Данилой продолжают время от времени общаться как старые приятели.

«Мы не встречаемся. Мы друзья, я много раз об этом говорила прямым текстом. Но всё бесполезно. Нам по 20 лет, успокойтесь, пожалуйста», — пояснила Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

При этом она заявила, что романтическая картинка, которая рисовалась ею и Даней во время съёмок, не была полностью придуманной, в ней было много искренних эмоций. Фигуристке даже стало обидно, что в одной из телепередач бывший партнёр заявил, что всё было «поставлено ради шоу».

«Это даже как-то обидно звучит, потому что столько было на самом деле искренних эмоций. Я не могу сказать, что всё поставлено. Это как-то странно звучит. Но, если он так считает, это окей», — заметила экс-фигуристка.

Также она рассказала историю о фанате, который долгое время её преследовал в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане. По словам Евгении, он вёл несколько страниц в социальных сетях, где рассказывал, как следит за ней.

«Он писал: вот я приехал к Жениному дому. Вот Женин подъезд, вот сейчас я поднимусь на пятый этаж, и мы сольёмся с Женечкой частичками. А потом, когда мне исполнилось 18 лет, он пришёл на каток и сказал, что ему нужно полное опекунство над Женей Медведевой. В итоге [оказалось, что] человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, мама боялась», — призналась серебряная призёрша Олимпиады.

При этом она отметила, что всегда достаточно открыта для общения с поклонниками, за исключением тех моментов, когда находится где-то с друзьями или родными.

«Личное пространство — это важно», — подчеркнула Женя.

Поздравление Плющенко

Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фотографию поздравительной телеграммы, которую получил в Новый год от президента России Владимира Путина.

«В новогодние праздники получить личное поздравление от нашего президента Владимира Владимировича Путина для меня большая честь», — написал двукратный олимпийский чемпион.

А 6 января свой девятый день рождения отпраздновал сын Плющенко и Яны Рудковской Александр. Евгений опубликовал фотографии Саши со своего шоу «Щелкунчик», где мальчик играет главную роль, и написал короткое, но ёмкое поздравление:

«С днём рождения, мой чемпион! Горжусь тобой!»

Мама Гном Гномыча, как называют Сашу в семье и среди фанатов, поздравила сына с его праздником, также напомнив о его участии в представлении.

«С днём рождения, Санечка! С днём рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик! Пусть все твои мечты исполнятся! Мы тобой гордимся! Ты — большой молодец!» — написала продюсер.

Жулин написал письмо Деду Морозу

Александр Жулин необычным образом выразил своё недовольство недисциплинированными водителями на улицах Москвы. Вместо открытого возмущения он опубликовал в своём Instagram письмо Деду Морозу с оригинальной просьбой.

«Дорогой Дедушка Мороз! Сделай, пожалуйста, так, чтоб у тех, кто не включает поворотники, машина ездила только прямо. Заранее спасибо! Мальчик Саша (58 лет)», — написал тренер.

Подписчики с восторгом встретили шутку Александра, многие признались, что тоже загадали бы такое желание под Новый год. «Огонь!», «Желание супер, присоединяемся!», «Мальчик Саша, у вас всегда с юмором порядок», — прокомментировали фанаты.

Ребячество Туктамышевой

Елизавета Туктамышева, которая находится на сборах в Эстонии с группой Алексея Мишина, весело провела свободное время — с ней находились бывшая эстонская фигуристка Синдра Крииса и тренеры Егор Челошкин и Владислав Сезганов. Экс-чемпионка мира опубликовала в сториз Instagram видео, как молодые люди катаются на карусели на городской площади. В подписи она назвала происходящее «детским садом».

«Мы хорошо поработали, мы хорошо отдыхаем», — прокомментировала ролик Туктамышева.

С эстонской фигуристкой Туктамышева дружит довольно давно. Так, весной прошлого года фигуристки вместе отдыхали на Мальдивах.

Также 25-летняя спортсменка поздравила подписчиков с Рождеством, назвав этот праздник тихим, уютным и волшебным.

«А ещё всегда в нашей семье это был «день перед маминым днём рождения», — рассказала она.

Елизавета отметила, что в последнее время ей часто приходится проводить этот праздник вдали от семьи из-за сборов, но мысленно она всегда находится вместе с родными.

«Пусть в жизни у каждого будет больше добра, тепла и счастливых моментов!» — пожелала фигуристка.

Гордость и слёзы Бобровой

А олимпийская чемпионка Екатерина Боброва тем временем посмотрела недавно вышедший фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Экс-фигуристка призналась, что кино ей очень понравилось, но слегка подпортило впечатление то, что она попала на 4D-сеанс.

«Это когда у тебя не только 3D-очки, но и кресло, которое качается, а сверху пшикает воздух, и это слегка мешало восприятию фильма. Я не люблю 3D, потому что, когда ты полфильма рыдаешь, просто не успеваешь вытирать слёзы из-под очков», — рассказала бывшая спортсменка в сториз Instagram.

В начале года Боброва, как и многие другие фигуристы, участвует в ледовых шоу и в настоящее время находится в Нижнем Новгороде. А тем временем её сын Александр осваивает катание на коньках. Хотя мальчик и побывал на катке всего три раза в жизни, он уже свободно стоит на коньках, бегает по льду, кружится вокруг себя и даже прыгает на месте.

«Друзья, мне кажется, пока я вернусь в Москву, у меня сын уже станет олимпийским чемпионом. Я просто в шоке», — поделилась Екатерина.

Чудо для Кван

В скором будущем предстоит гордиться достижениями своего первенца ещё одной фигуристке — Мишель Кван. На днях 41-летняя спортсменка впервые стала мамой, о чём рассказала в Instagram.

«Я безмерно счастлива, и слёзы радости текут по моему лицу, когда я делюсь с вами новостью о рождении Калисты Бель Кван. Я всегда хотела быть матерью, и для меня она — настоящее чудо. Было трудно представить, какой она будет, но в то же время кажется, что она всегда была в моей жизни», — написала пятикратная чемпионка мира.

Она призналась, что её путь к материнству был трудным, но она «никогда не сдавалась». На протяжении всех девяти месяцев беременности бывшая спортсменка скрывала своё «интересное положение» от общественности, хотя ей и хотелось рассказать о своём счастье.

Свои поздравления под постом оставили многие известные спортсмены, в том числе одна из главных соперниц Кван в годы спортивной карьеры, обладательница серебряной медали Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовой награды Игр в Турине Ирина Слуцкая.

«Лучшая новость года! Поздравляю», — написала она.

Потеря Мессинга

Канадец Киган Мессинг потерял свои коньки во время перелёта из штата Аляска (США) в Оттаву, где пройдёт чемпионат Канады по фигурному катанию. Рейсы фигуриста несколько раз отменяли — то из-за погоды, то из-за коронавируса, — и спортсмену приходилось бронировать новые билеты, чтобы добраться до Оттавы вовремя. В итоге путь от Аляски занял 33 часа, а багаж спортсмена, где и были коньки, оказался потерян.

На тренировке фигурист уже начал раскатывать новые ботинки.

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Мессинг, лучший представитель Канады на международной арене после завершения карьеры Патриком Чаном, никогда не выигрывал чемпионат страны, и, если его коньки не найдутся до старта турнира, он рискует вновь оказаться без золотой медали. Как известно, для того чтобы привыкнуть к новым ботинкам, фигуристам обычно требуется несколько месяцев.

Потеря багажа — не редкость, и в похожей ситуации оказывался Евгений Плющенко перед Олимпиадой в Ванкувере. Тогда при перелёте из Таллина в Санкт-Петербург был потерян багаж тренера фигуриста Алексея Мишина, где были коньки Евгения. К счастью, пропажа быстро нашлась, и олимпийскому чемпиону не пришлось ехать на Игры в новых ботинках.

А совсем недавно, перед этапом Гран-при в Сочи, потерялся багаж с коньками итальянца Маттео Риццо. Потерянный чемодан вернули спортсмену уже после начала официальных тренировок, и оргкомитет даже позволил ему провести индивидуальное занятие на льду.