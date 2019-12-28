Траньков рассказал о проблемах Медведевой с коньками

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о проблеме Евгении Медведевой с коньками, с которой она столкнулась на чемпионате России в Красноярске.
Траньков рассказал о проблемах Медведевой с коньками
  • РИА Новости

«Учитывая проблемы с ботинками, Жене и правда пришлось очень непросто. К тому же она каталась последней. Лично у меня никогда не было второй пары. А канадец Патрик Чан имел при себе замену. В одних ботинках он катался утром, в других — вечером. Североамериканские спортсмены практикуют такое, а наши обычно нет. Не знаю, с чем это связано», — сказал Траньков в интервью RT.

Ранее Траньков ответил на вопрос, могла ли Алина Загитова побороться за медали на ЧР.

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