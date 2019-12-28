Траньков ответил, может ли Загитова побороться за медали на ЧР

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что Алина Загитова могла бы навязать борьбу фавориткам в борьбе за медали чемпионата России в Красноярске.
Траньков ответил, может ли Загитова побороться за медали на ЧР
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

«Она потрясающе откатала свою короткую программу на недавнем финале Гран-при, так что это риторический вопрос», — заявил Траньков в интервью RT.

Ранее Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин.

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