Траньков ответил, может ли Загитова побороться за медали на ЧР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что Алина Загитова могла бы навязать борьбу фавориткам в борьбе за медали чемпионата России в Красноярске.

«Она потрясающе откатала свою короткую программу на недавнем финале Гран-при, так что это риторический вопрос», — заявил Траньков в интервью RT.

Ранее Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин.