Траньков ответил, может ли Загитова побороться за медали на ЧР
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков считает, что Алина Загитова могла бы навязать борьбу фавориткам в борьбе за медали чемпионата России в Красноярске.
- globallookpress.com
- © Yohei Osada/AFLO
«Она потрясающе откатала свою короткую программу на недавнем финале Гран-при, так что это риторический вопрос», — заявил Траньков в интервью RT.
Ранее Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин.
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