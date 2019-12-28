Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на вопрос, стоит ли болельщикам и экспертам ждать рекордных оценок у девушек по итогам произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Да, думаю, нас ждёт рекорд — и не один. Но поскольку это чемпионат России, в зачёт они всё равно не пойдут», — сказал Траньков в интервью RT.

Ранее Траньков высказался о шансах Косторной на победу на ЧР.

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