Траньков рассказал, стоит ли ждать рекордов в произвольной программе у женщин

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на вопрос, стоит ли болельщикам и экспертам ждать рекордных оценок у девушек по итогам произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

«Да, думаю, нас ждёт рекорд — и не один. Но поскольку это чемпионат России, в зачёт они всё равно не пойдут», — сказал Траньков в интервью RT.

Ранее Траньков высказался о шансах Косторной на победу на ЧР.