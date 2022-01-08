Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

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Итальянская спортивная пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе не примут участия в чемпионате Европы по фигурному катанию.
Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию
  • AP

Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев.

Напомним, что пара собирается завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине. В соревнованиях пар сборную России представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Ранее Тарасова назвала свою фаворитку на чемпионате Европы.

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