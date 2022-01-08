Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию
- AP
Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев.
Напомним, что пара собирается завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
Чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине. В соревнованиях пар сборную России представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Ранее Тарасова назвала свою фаворитку на чемпионате Европы.