Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

Итальянская спортивная пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе не примут участия в чемпионате Европы по фигурному катанию.

AP

Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев. Напомним, что пара собирается завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине. В соревнованиях пар сборную России представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Ранее Тарасова назвала свою фаворитку на чемпионате Европы.