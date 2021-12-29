Плющенко жёстко высказался о баллах Щербаковой на чемпионате России

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко подверг сомнению объективность оценок чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате России 2022 года.
Плющенко жёстко высказался о баллах Щербаковой на чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я со своей фигуристкой обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая ни сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программах. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо хоть не 10», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Щербакова проиграла почти всем фигуристкам, которые исполнили элементы ультра-си в своих программах. По мнению Плющенко, если сейчас дают баллы за титулы, то у Елизаветы Туктамышевой их не меньше, чем у Щербаковой.

Напомним, что победу на турнире праздновала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. Все трое будут представлять Россию на чемпионате Европы и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить