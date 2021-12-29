Плющенко жёстко высказался о баллах Щербаковой на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко подверг сомнению объективность оценок чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате России 2022 года.

«Я со своей фигуристкой обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая ни сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программах. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо хоть не 10», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Щербакова проиграла почти всем фигуристкам, которые исполнили элементы ультра-си в своих программах. По мнению Плющенко, если сейчас дают баллы за титулы, то у Елизаветы Туктамышевой их не меньше, чем у Щербаковой.

Напомним, что победу на турнире праздновала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третья — Анна Щербакова. Все трое будут представлять Россию на чемпионате Европы и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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