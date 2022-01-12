Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель раскритиковала российского тренера Александра Жулина за выражения в адрес небинарного фигуриста Тимоти Ледюка.

«Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала Дюамель в своём Twitter.

Напомним, Жулин отказался комментировать участие Тимоти Ледюка в Олимпиаде в Пекине, назвав его уродом.

Тимоти Ледюк выиграл чемпионат США в паре с Эшли Кэйн-Гриббл и выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее мать американского фигуриста Артура Дмитриева Татьяна Дручинина оценила выступление сына на чемпионате США.