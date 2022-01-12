Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель раскритиковала российского тренера Александра Жулина за выражения в адрес небинарного фигуриста Тимоти Ледюка.
Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста
  • РИА Новости

«Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала Дюамель в своём Twitter

Напомним, Жулин отказался комментировать участие Тимоти Ледюка в Олимпиаде в Пекине, назвав его уродом.

Тимоти Ледюк выиграл чемпионат США в паре с Эшли Кэйн-Гриббл и выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее мать американского фигуриста Артура Дмитриева Татьяна Дручинина оценила выступление сына на чемпионате США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить